Le très attendu jeu Pokémon Master est officiellement disponible sur l’App Store pour iPhone et iPad.

Pokémon Masters est situé sur l’île de Pasio, un nouvel endroit pour la série Pokémon. C’est ici que se déroule le World Pokémon Masters, un tournoi à trois contre trois.

Les joueurs devront explorer Pasio et rencontrer d’autres joueurs réels pour former une équipe de trois personnes et lutter contre des adversaires contrôlés par le jeu dans des batailles 3v3. Les combats exigent des joueurs qu’ils gèrent leur indicateur de mouvement, qui est épuisé par les actions et les recharges, afin de trouver le bon moment pour déclencher une série d’attaques. Il sera également important d’exploiter les faiblesses des adversaires pour infliger davantage de dégâts.

Le jeu est disponible gratuitement sur l’App Store avec la formule freemium habituelle. Les joueurs pourront également dépenser de l’argent réel pour accélérer leur progression dans le jeu. Pokémon Master nécessite iOS 11 ou une version ultérieure