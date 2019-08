L’Université Gallaudet, un institut spécialisé dans les arts libéraux qui s’emploie à travailler avec des étudiants sourds et malentendants, a publié une vidéo qui félicite Tim Cook et toute la société Apple pour leur engagement constant en faveur de l’inclusion et de l’accessibilité.

Dans la vidéo, Roberta J. Cordaro, présidente de l’Université Gallaudet, explique l’importance de son récent voyage dans un Apple Store. Au cours de ce voyage, certains enseignants de Gallaudet ont pu participer à certains cours préparés par Apple.

L’Université Gallaudet a donc choisi d’utiliser les iPad comme outils d’apprentissage pour les étudiants sourds et malentendants.

« Ce fut une opportunité sans précédent pour nous, notre communauté, Apple et Gallaudet. Gallaudet a pris la décision d’investir dans l’achat d’iPad pour tous les étudiants et le personnel. La décision a été prise après avoir évalué d’autres options technologiques. La meilleure solution était sans doute celle de la tablette Apple. »

La vidéo présente certaines des fonctionnalités offertes par Apple au fil des ans aux personnes ayant des problèmes d’audition. La vidéo témoigne du fait que l’entreprise a toujours été attentive à l’inclusion et à l’accessibilité. Dans la vidéo, Cordaro remercie personnellement Tim Cook pour ses efforts en faveur des moins fortunés et souligne également certains aspects, tels que le fait qu’Apple ait embauché 22 employés sourds à la bibliothèque Apple Carnegie de Washington.

Une fois de plus, Apple est félicitée pour son engagement en matière d’accessibilité.