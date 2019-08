La dernière version d’Apple Music pour Android supporte maintenant Chromecast, une fonctionnalité la plus demandée par les consommateurs.

Près de trois ans après la sortie officielle d’Apple Music pour Android, la possibilité d’exploiter le streaming apparaît. Semblable à la manière dont Apple Music sur iPad prend en charge les haut-parleurs AirPlay, une icône de diffusion apparaîtra directement dans l’application et dans le volet de lecture.

À la WWDC, Apple a révélé qu’iOS 13 comprendra la prise en charge de la radio en direct, avec plus de 100 000 stations différentes disponibles dans le monde entier, ainsi qu’une prise en charge supplémentaire pour iHeartRadio, TuneIn et Radio.com.

En mars, une analyse suggérait qu’Music était installée sur plus de 40 millions d’appareils Android dans le monde. La plupart de ces installations étaient aux États-Unis, environ 28%. L’Inde occupe la deuxième place avec 7%, suivie de la Grande-Bretagne, du Brésil et de la Russie avec une fourchette comprise entre 6, 5 et 4%.

Cependant, le nombre d’utilisateurs d’Android inscrits à Apple Music n’est pas clair pour le moment. La version finale d’Music pour Android avec le support de Chromecast devrait arriver d’ici fin septembre.