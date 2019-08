Les dernières données de Gartner confirment que le marché mondial des smartphones est en difficulté au deuxième trimestre 2019. Apple a vendu 13,8% moins d’iPhone qu’en 2018 à la même période.

Gartner ajoute que 367,9 millions de smartphones ont été vendus dans le monde au deuxième trimestre de 2019. Une baisse de 1,7% par rapport aux 374,3 millions écoulés en 2018. Les hauts fabricants ont connu une baisse plus importante que les téléphones milieu de gamme ou bas de gamme. Divers fabricants ont tenté de convaincre les utilisateurs de mettre à niveau leurs appareils en proposant des écrans sans cadre, des configurations multi-caméras à l’arrière et des batteries de capacités toujours plus grandes.

Samsung confirme une fois de plus son leadership sur le secteur avec 75,11 millions d’unités vendues au cours du trimestre, avec une part de marché en augmentation constante de 19,3% à 20,4%. Huawei est la société qui enregistre la plus forte croissance, avec +16,5% par rapport à la même période en 2018.

Apple détient 10,5% du marché et confirme sa troisième place, bien qu’elle ait vendu beaucoup moins d’iPhone qu’au deuxième trimestre 2018 : 38,5 millions contre 44,71 millions d’unités (-13,8%). Le revenu total pour iPhone a diminué de 12%. Selon Gartner, si l’iPhone 11 ne répond pas aux attentes, Apple risquerait d’être dépassé par Xiaomi, qui détient actuellement 9% du marché.

Cependant, ne prenant en compte que les smartphones haut de gamme, Apple reste toujours en tête, Samsung continuant de lutter pour conquérir de nouveaux utilisateurs avec sa gamme Galaxy S10 : « De trop nombreux avantages incrémentaux empêchent en réalité les utilisateurs disposant déjà d’iPhone à remplacer leurs smartphones ». La bonne nouvelle pour Apple est que ses utilisateurs restent fidèles, mais le problème reste de gagner de nouveaux clients dans le secteur des smartphones.

Dans tous les cas, Gartner confirme que tout le secteur des smartphones est en difficulté, notamment en ce qui concerne les appareils haut de gamme. Beaucoup attendent probablement l’évolution de la 5G et l’arrivée de nombreux nouveaux smartphones compatibles avec les nouveaux réseaux.