Maintenant qu’iOS 13.1 bêta 1 est disponible pour les développeurs, il est temps de vous lister les nouveautés embarquées.

Ne vous attendez pas à des fonctions révolutionnaires mais plutôt au retour de certaines qui avaient disparu dans les précédentes bêtas d’iOS 13.

Ainsi, Apple a signé le retour la section Automatisations dans son app Raccourcis. En revanche, il n’est pas certain qu’elle soit disponible dans la version finale d’iOS 13 prévue pour le mois prochain à l’occasion du lancement des nouveaux iPhone 11.

Apple a également revu le design de l’indicateur de volume qui se veut désormais plus discret. Celui-ci devient aussi et toujours plus fin au second clic sur les boutons du volume. On note également l’apparition du logo des AirPods dans l’indicateur de volume quand ces derniers sont connectés.

Apple Plans : la fonction de partage de l’heure d’arrivée est également de retour. C’est une bonne nouvelle.

Autres nouveautés :

Nouveaux fonds d’écran dynamiques. (Merci Patrick)

Maison : de nouvelles icônes, on passe de 4 à 10, les mêmes que celles ajoutées dans la dernière bêta de macOS Catalina.

Apple News arrive au Royaume-Uni.

Support de la souris amélioré, le clic droit peut être attribué à un geste 3D Touch ou à un appui.

Nous mettrons à jour cet article au fil de nos découvertes et des vôtres… Rappelons que cette bêta est accessible seulement par les développeurs inscrits sur le Dev Center avec un compte payant.