Sorti depuis peu, le nouveau Samsung Galaxy Note 10+, recouvert du verre Gorilla Glass 6 Edition, il est opposé à l’iPhone XS Max. Lequel des deux résistera le mieux aux chutes ?

Nous pouvons déjà nous attendre à ce que le Galaxy Note 10+, contrairement au Galaxy S10+, résiste davantage. Il joue dans la même cour que l’iPhone XS Max, qui utilise également une forme similaire de verre trempé à l’arrière et à l’avant.

Lors du premier test, PhoneBuff a vu le Note 10+ subir davantage de dommages à l’arrière, contrairement à l’iPhone. Le deuxième test, celui avec la chute sur le coin, a également vu l’iPhone gagnant, car il a subi moins de dégâts que le Note 10+. Toutefois, le Note 10+ prend le dessus dans le test de chute sur la face avant. De plus, l’écran tactile reste fonctionnel.

Sur une note totale possible de 40 points, le Galaxy Note 10+ a atteint un total de 37 points, battant le score de 34 obtenu par l’iPhone XS Max. Cependant, il ne reste que quelques semaines avant la Keynote iPhone. Nous verrons si l’iPhone 11 aura droit à un design plus durable et résistant aux chocs.