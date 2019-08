Facebook développe une nouvelle application de messagerie baptisée Instagram Threads, conçue concurrencer Snapchat.

Comme indiqué par The Verge, Facebook travaille depuis quelque temps sur l’application Instagram Threads directement liée aux comptes Instagram des utilisateurs. Malgré l’échec de l’application Direct, il semble que le réseau social de Mark Zuckerberg ait remis le projet sur la table.

Un peu Snapchat, le but de Threads sera de « promouvoir le partage constant et privé entre les utilisateurs et leurs amis les plus proches ».

Comme avec l’application Direct, le cœur de Threads sera celui de la messagerie privée sur Instagram. Les messages des personnes incluses dans la liste des “amis proches” de l’utilisateur seront affichés dans un flux central. Un point vert spécial indiquera si une personne est actuellement active sur la plate-forme. L’interface sera très similaire à celle de la section des messages privés d’Instagram.

Les utilisateurs peuvent également opter pour le partage automatique et les threads mettront automatiquement à jour leur statut, fournissant aux amis des informations en temps réel sur l’emplacement, le statut, les mouvements et d’autres informations.

Si un ami a récemment publié du contenu sur Instagram, celui-ci peut également être consulté dans Threads. Il existe également une interface dédiée à la caméra pour la capture de photos et de vidéos à partager avec des amis proches.

Tous les messages dans Threads seront privés et ne seront pas partagés publiquement.