Sosh relance son offre mobile de 50 Go au prix 9,99 €/mois au lieu de 24,99€/mois, une remise de 15 € valable 12 mois.

Le forfait est sans engagement et comprend les appels, SMS et MMS illimités en France ainsi que 50 Go d’Internet.

Depuis la France métropolitaine vers l’international :

Vous appelez en illimité vers les mobiles et fixes d’USA/Canada.

Vous appelez en illimité vers les fixes d’Europe / Suisse / Andorre/DOM.

Vous envoyez des SMS en illimité vers Europe/Suisse/Andorre/DOM.

Vous pouvez souscrire à cette offre jusqu’au 4 septembre prochain.

› Accéder à l’offre