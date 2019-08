Tim Cook a annoncé qu’Apple ferait plusieurs dons pour aider à lutter contre les incendies en Amazonie qui ont dévasté la forêt ces dernières semaines.

Tim Cook a écrit sur Twitter qu’il était catastrophique de voir ce qui se passait en Amérique du Sud et pourquoi Apple apporterait son aide. Ces dernières semaines, les incendies se propagent à un rythme record dans la forêt amazonienne, causant d’immenses dommages à toute l’humanité. Il suffit de dire qu’au cours de la dernière semaine seulement, 10 000 nouveaux incendies ont été signalés dans la forêt amazonienne, soit une augmentation de 85% par rapport à l’année dernière.

Ces incendies non seulement brûlent des millions d’arbres et mettent en danger les humains et les nombreuses espèces animales qui vivent dans la forêt, mais des millions de tonnes de dioxyde de carbone se répandent dans l’atmosphère chaque jour. En outre, comme l’ont confirmé plusieurs scientifiques, ces incendies entraînent une augmentation spectaculaire du déboisement illégal, ce qui pourrait priver le monde d’un “poumon” indispensable pour lutter contre le changement climatique.

Tim Cook a personnellement fait don de 5 millions de dollars d’actions AAPL à un organisme de bienfaisance qui lutte contre le phénomène des incendies en Amazonie. À ce chiffre, il faut ajouter les dons qui seront fait directement par Apple et ses employés.