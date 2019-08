Nintendo a enfin dévoilé la date de lancement de son nouveau jeu mobile Mario Kart Tour, tout en lançant les précommandes aujourd’hui.

Mario Kart Tour sera disponible à partir du 25 septembre. Si vous souhaitez être parmi les premiers à télécharger le jeu, vous pouvez déjà réserver Mario Kart Tour sur l’App Store.

Nintendo a également publié la description du jeu sur l’App Store :

« Mario et ses amis s’affrontent sur des circuits inspirés de villes du monde entier dans ce nouveau Mario Kart ! Chaque saison de deux semaines comporte ainsi son lot de nouveaux circuits qui s’ajoutent aux parcours traditionnels. De plus, certains de vos personnages de Mario Kart préférés se déclinent désormais en versions inspirées des villes représentées !

Grande favorite des fans, la série Mario Kart fait une entrée retentissante dans le monde des appareils connectés ! Pilotez, dérapez et bombardez vos adversaires d’objets pour arracher la première place sur des circuits nouveaux et classiques, le tout avec un seul doigt ! »

« Mario Kart Tour vous donne accès à une panoplie de puissants objets permettant de semer la zizanie sur le circuit ! Vous pourrez même passer à la vitesse supérieure en activant le nouveau mode Frénésie afin de bénéficier de quelques instants d’invincibilité, combinés à une quantité infinie d’un objet spécifique ! Profitez-en, l’effet ne dure pas longtemps !

Gagnez des grandes étoiles pour débloquer des pilotes, des karts et des ailes ! Et si vous atteignez certains objectifs spéciaux, vous recevrez toutes sortes de badges à arborer fièrement derrière votre surnom !

Toutes les courses ne se gagnent pas en finissant à la première place. Qu’il s’agisse d’affronter Méga Bowser ou de dégommer des Goombas, ces épreuves bonus mettent de nouvelles stratégies à l’honneur !

Lancez-vous à la poursuite des meilleurs ! Les records que vous décrochez en course déterminent votre rang mondial. Entraînez-vous d’arrache-pied, testez différentes combinaisons de pilotes, de karts et d’ailes, et hissez-vous jusqu’aux sommets du classement !

Pour démarrer Mario Kart Tour et pour y jouer, vous devez créer ou associer un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. »

Mario Kart Tour sera téléchargeable gratuitement à partir du 25 septembre avec des achats in-app. Pour le réserver, rendez-vous à cette adresse.