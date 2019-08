Apple a partagé une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube qui fait la promotion de sa nouvelle Apple Card.

Dans la vidéo, Apple examine les fonctionnalités de la carte Apple, mettant en évidence l’interface de l’application Wallet. Grâce à elle, les utilisateurs peuvent surveiller leurs dépenses en modifiant la couleur de la carte en fonction des différentes catégories.

En outre, la vidéo montre à la fois la carte titane physique pouvant être utilisée pour les achats en magasin et la carte virtuelle dans l’application Wallet, qui peut être utilisée pour les achats via Apple Pay. Il est probable qu’Apple diffusera également cette vidéo à la télévision et sur les réseaux sociaux dans un proche avenir, dans le but de convaincre les autres utilisateurs de la commander.

L’Apple Card est conçue pour simplifier l’expérience de la carte de crédit en offrant des options claires de suivi des dépenses. De plus, la carte Apple offre des remises en argent pouvant atteindre 3%, qui sont réattribuées quotidiennement par le biais de Daily Cash.