Konami a publié les premières informations sur PES 2020 Mobile, la version pour smartphone de son titre de football qui promet plusieurs changements cette année, à partir de la licence exclusive de la Juventus.

PES 2020 Mobile se concentrera davantage sur les défis multijoueurs locaux et en ligne. Il apportera la quasi-totalité des fonctionnalités de la version console sur l’iPhone.

Il y aura notamment le nouveau mécanisme Finesse Dribble développé en collaboration avec le footballeur Andrés Iniesta. Il vous permettra d’exploiter de nouvelles possibilités de dribbler et plus.

En décembre, le tout nouveau mode en ligne Matchday fera ses débuts sur les appareils mobiles, permettant aux joueurs de participer à des événements en ligne pour gagner divers prix. Au cours de la journée, vous devrez choisir quelle équipe jouer au début de chaque épreuve. Vous devrez affronter les nouveaux arrivants de PSE et des joueurs plus expérimentés pour tenter de former votre équipe avec les autres utilisateurs.

PES 2020 vous permettra également de télécharger des données de la version 2019, carrière comprise. Il y aura toutes les licences officielles, telles que celles de la Juventus, de la Serie A TIM, de Manchester United, du FC Bayern et du FC Barcelone.

PES 2020 pour iPhone sera disponible à partir d’octobre sur l’App Store.