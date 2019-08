Apple a lancé sur Apple Music une nouvelle liste de lecture dédiée aux titres du moment et intitulée “New Music Daily”.

Comme Apple l’explique, cette liste de lecture constamment mise à jour contient “… les dernières versions et chansons prêtes à conquérir le classement”.

Contrairement à la plupart des listes de lecture d’Apple, New Daily Music est mis à jour tous les jours et remplace l’ancien “Meilleur de la semaine”.

Parmi les chansons présentées aujourd’hui figurent The Man de Taylor Swift, Teeth par the 5 Seconds of Summer et People par The 1975.