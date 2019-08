Apple a lancé une nouvelle version bêta d’iCloud Web, avec une nouvelle application Rappels, un nouvel écran de démarrage et d’autres nouveautés.

La nouvelle interface Web iCloud est en cours de déploiement et devrait être disponible pour tous d’ici quelques semaines. La plus grande nouveauté est l’application Rappels, qui est maintenant beaucoup plus proche de celle sur iOS 13 et macOS Catalina.

Apple a également renouvelé l’écran d’accueil avec une nouvelle interface, qui affiche désormais un nouveau fond et d’autres petites améliorations esthétiques. Le nouvel écran vous donne un accès rapide à diverses applications telles que Mail, Contacts, Photos, iCloud Drive et Notes.

De plus, vous pouvez désormais accéder aux paramètres de votre compte pour gérer certains aspects tels que vos appareils, votre espace de stockage iCloud, etc. Il est à noter que la version bêta d’iCloud Web inclut toujours “Find my iPhone” et non la nouvelle application “Localiser” présente sur iOS 13. Il est probable que la nouvelle application sera introduite sur le Web dans les prochaines semaines.

Pour essayer la nouvelle interface d’iCloud Web, rendez-vous sur beta.icloud.com et connectez-vous à votre compte Apple.