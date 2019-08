Steve Weiss, un investisseur important et associé directeur de Short Hills Capital, a déclaré à CNBC que, malgré ses critiques envers Apple et Tim Cook, il avait racheté plusieurs actions AAPL à la lumière de ce qui s’était passé ces derniers mois.

Steve Weiss a particulièrement apprécié deux aspects. La première est que Tim Cook a réussi à créer une relation de confiance avec Donald Trump, comme l’a confirmé le président lui-même après la dernière réunion avec le PDG d’Apple. Cela signifie que Cook peut avoir son mot à dire sur toute décision commerciale prise par le gouvernement et continue d’influencer Donald Trump. Il suffit de dire que les droits commerciaux imposés à la Chine et qui auraient affecté les produits Apple ont été reportés au moins à décembre.

Une autre raison qui a amené Weiss à investir à nouveau dans les titres AAPL est la nouvelle approche commerciale de la société, définie comme plus agressive que par le passé. Auparavant, Weiss avait toujours critiqué le fait qu’Apple s’appuyait trop sur le pouvoir de sa propre marque pour lancer de nouveaux produits. Cependant, Weiss a remarqué récemment divers changements et des politiques plus agressives, comme en témoigne l’acquisition du département des modems mobiles d’Intel : « La 5G qui arrivera sur l’iPhone, surtout lorsqu’elle sera gérée directement par Apple, stimulera un grand cycle de mises à jour. appareils. »