Apple vient de lancer un compte Twitter dédié à sa nouvelle Apple Card, disponible depuis hier aux États-Unis.

Le compte officiel, @AppleCard, n’a pour l’instant publié qu’un tweet qui renvoie à la page Web de la société. En plus de la promotion de la carte et des offres futures sur les réseaux sociaux, le but de l’utilisation du compte n’est pas encore défini. Pour le moment, Apple conseille les clients à la recherche de questions relatives aux cartes de crédit via @AppleSupport.

Apple a annoncé hier que ses clients recevraient 3% de leurs remises en argent quotidiennes lorsqu’ils utiliseraient l’Card avec Pay pour effectuer des achats non seulement dans leurs magasins, mais également sur Uber et Uber Eats. Apple indique que de plus en plus de marchands et d’applications commenceront à offrir des remises en argent quotidiennes dans les mois à venir.

Apple propose un système de remboursement de 1% sur tous vos achats. Pour les achats effectués avec Apple Pay, vous recevrez un remboursement de 2%, tandis que pour les achats effectués depuis l’Apple Store (physique ou en ligne), vous recevrez 3%. Cela inclut également les achats effectués sur l’App Store, l’iTunes Store et les services Apple.

Pour obtenir une Apple Card, vous devez être âgé d’au moins 18 ans et être citoyen des États-Unis ou résider à une adresse dans le pays. Pour utiliser la carte Apple, un iPhone avec iOS 12.4 ou ultérieur est requis.