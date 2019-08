Apple lancera Apple Arcade d’ici la fin de l’année, offrant ainsi aux utilisateurs un nouveau service d’abonnement dédié aux jeux sur mobile. 9to5Mac a mis la main sur la version préliminaire du service.

Dans la vidéo, vous pouvez voir l’interface d’Apple Arcade et certains des premiers jeux déjà disponibles dans cette version préliminaire. En tant que version bêta, Apple est susceptible d’apporter plusieurs modifications avant la version finale. Cependant, cette vidéo nous donne une idée de la structure d’Apple Arcade.

Selon les premières informations, le service devrait coûter 4,99 $ par mois et offrir l’accès à des dizaines de jeux exclusifs. Pour le moment, six titres sont disponibles dans le version bêta : Way of the Turtle, Hot Lava, Down in Bermuda, Sneaky Sasquatch, Frogger in Toy Town et Kings of the Castle.

Chaque jeu sur Arcade aura sa propre page dédiée, avec description, informations techniques, prise en charge possible des contrôleurs externes et bien plus encore.

Encore un peu de patience, Apple partagera davantage d’informations lors de la keynote iPhone, autour du 10 septembre.