Apple a publié un rapport sur les emplois créés en Corée du Sud, domicile du grand rival Samsung.

Dans le but de gagner plus de sympathie dans un pays stratégiquement complexe comme la Corée du Sud, où Samsung est le plus populaire, Apple a publié des données sur les emplois créés dans le pays.

Apple affirme avoir créé directement et indirectement plus de 325.ooo emplois en Corée du Sud, dont 500 employés directs, 125 000 employés de sociétés partenaires (fournisseurs de composants, distributeurs d’appareils de l’entreprise) et 200 000 emplois à travers l’écosystème App Store.

Parmi les employés directs de la société en Corée du Sud, il y a des concepteurs, des responsables du service clientèle, des spécialistes du marketing, des ingénieurs en logiciel et matériel, ainsi que des employés du Seoul Store.