Disney confirme que les applications officielles du prochain service de streaming vidéo Disney+ seront disponibles au premier jour du lancement de la plate-forme.

Avec cette annonce, nous avons la confirmation que les applications Disney+ pour iPhone, iPad et Apple TV seront disponibles immédiatement, sans aucune attente. Ceux qui veulent essayer le nouveau service de streaming Disney pourront alors le faire directement sur leurs appareils Apple.

Parallèlement, outre la prise en charge des navigateurs Web, des applications pour les appareils Android, Chromecast, PlayStation 4 et Xbox One seront également publiées. Le support pour Amazon Fire TV viendra plus tard.

Disney confirme également que les utilisateurs pourront s’abonner à un abonnement Disney+ directement à partir d’appareils iOS. Pour l’Apple TV, Disney a déclaré qu’il intégrera son contenu à l’application Apple TV et permettra aux utilisateurs de conserver tous leurs films et programmes organisés dans la liste Up Next. Pour le moment, Disney a déclaré ne rien avoir à annoncer en ce qui concerne l’intégration avec Apple TV Channel.

Tout le contenu existant de Disney sera disponible, mais la société développe également un nouveau contenu ad hoc. Certaines émissions télévisées qui feront partie de la plate-forme ont été présentées, telles que “Falcon and Winter Soldier” basée sur deux personnages des Avengers, “WandaVision” avec Wanda Maximoff et The Vision, une émission télévisée basée sur “Monsters, Inc.”, une émission télévisée basée sur “High School Musical”, un documentaire consacré à Frozen 2, une série sur Star Wars, une version en direct de “Lady and the Tramp”, deux projets avec les personnages Marvel Loki et Hawkeye, et bien plus encore.

Tout le contenu de Pixar et tous les films Star Wars seront également disponibles dès le lancement.

Le coût sera de 6,99 $ par mois. Son lancement est prévu pour le 12 novembre aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Toujours pas de nouvelles sur la date de lancement en France