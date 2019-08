Spotify a récemment annoncé le lancement prochain du nouveau plan Premium Famille, qui propose de nouvelles fonctionnalités au même prix de 14,99 euros.

Le nouveau forfait Spotify Premium Famille offre aux membres de la famille vivant dans la même maison un choix plus large pour personnaliser la lecture en continu de musique et de podcasts. Avec la nouvelle mise à jour, les membres de la famille disposeront de nouvelles fonctionnalités :

Contrôle parental : le parent a maintenant la possibilité de contrôler le paramètre de filtre “Contenu explicite” de tous les comptes du plan.

Family Mix : les familles auront un accès exclusif à une liste de lecture personnalisée contenant des chansons que toute la famille aime. Family Mix est mis à jour régulièrement et il est possible de contrôler qui est présent à chaque session pour optimiser les moments d’écoute partagés de toute la famille.

Family Hub : les utilisateurs Premium peuvent gérer leurs paramètres familiaux au même endroit, notamment ajouter ou supprimer des membres de la famille, mettre à jour l’adresse de leur domicile et ajuster les contrôles parentaux.

Six comptes : Spotify Premium Family propose six comptes individuels Spotify Premium aux membres de la famille vivant sous le même toit, ce qui signifie que vous conserverez votre musique et vos listes de lecture.

Grâce aux nouvelles fonctionnalités telles que Family Mix, des listes de lecture personnalisées adaptées aux familles sont régulièrement mises à jour afin que les familles aient toujours la nouvelle musique à écouter ensemble. D’après Spotify, parmi les abonnés Spotify Premium Famille les plus écoutés au monde, on compte Ariana Grande, Drake, Reine, Billie Eilish et Khalid.

Le plan mis à jour est maintenant disponible en Irlande et sera lancé à l’automne sur tous les marchés.