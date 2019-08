Un groupe de développeurs a contesté les nouvelles règles de confidentialité introduites par Apple avec iOS 13. Elles imposeraient des restrictions de localisation considérées comme anticoncurrentielles et pourraient nuire aux éditeurs de logiciels.

Sept principaux développeurs d’applications iOS ont signé une lettre envoyée à Tim Cook, expliquant que la gestion des fonctionnalités de localisation dans iOS 13 équivaut à un comportement anticoncurrentiel à l’égard de tiers.

Avec iOS 13, Apple « accorde » à son application une autorisation spéciale pour garder la trace de l’emplacement de l’appareil, tout en l’interdisant les applications tierces. Le groupe de développeurs affirme donc qu’Apple bénéficie de ce comportement, dans la mesure où elle impose une limitation aux applications tierces par rapport à celles de la société. En pratique, Apple aurait créé un réel avantage concurrentiel par rapport aux développeurs tiers :

« Au fur et à mesure qu’Apple étend ses services, dont certains sont en concurrence directe avec des développeurs comme nous, la nécessité de règles du jeu équitables devient de plus en plus essentielle pour permettre à l’écosystème de prospérer. »

Gary Hallgren, président d’Arity, le président de Happ3 Didier Rappaport, Chris Hulls, PDG de Life360, et PDG de Tile CJ Prober, directeur de la stratégie Twenty, Jared Allgood, Zendrive Jonathan Matus et Antoine Martin, directeur général de Zenly.

Chacune de ces applications intègre des fonctionnalités de localisation de l’appareil, essentielles pour fournir aux utilisateurs un service complet. Par exemple, Tile contrôle la position de ses suivis, tandis que Life360 fournit aux utilisateurs un partage de position en temps réel avec des alertes de geofencing.

« Nous prenons la responsabilité de veiller à ce que les applications offrent une protection élevée en termes de confidentialité, de sécurité et de contenu, car rien n’est plus important que de maintenir la confiance de nos utilisateurs », a déclaré un porte-parole d’Apple. « Les utilisateurs font confiance à Apple et cette confiance est essentielle à la manière dont nous gérons un magasin équitable et compétitif pour les applications de développement tierces. Toute modification apportée à du matériel, des logiciels ou des applications au niveau du système est au service de l’utilisateur, de sa vie privée et de leur fournir le meilleur contenu ».

Avec iOS 13, Apple a considérablement réduit la possibilité pour les utilisateurs d’activer par inadvertance des fonctionnalités de suivi de localisation, car leurs autorisations doivent être activées à partir du menu Réglages.

Les développeurs disent que ce changement amènera les utilisateurs à croire qu’une application offre des fonctions différentes de celles réelles.

En outre, les développeurs craignent que les nouvelles restrictions appliquées à PushKit, un outil permettant les appels de voix sur protocole Internet, nuisent à l’efficacité de leurs applications. Certaines applications ont utilisé PushKit pour collecter des données utilisateur, notamment des informations de localisation. Avec iOS 13, Apple limite la capacité de PushKit à effectuer des opérations en arrière-plan, limitant ainsi son utilisation aux appels VoIP.

Le changement concerne, par exemple, des applications comme Life360, qui utilise PushKit pour envoyer la position d’un utilisateur aux services d’urgence en cas d’accident de voiture.

« Comme Apple, nous nous sommes engagés à faire de la confidentialité une priorité absolue, mais nous craignons que la mise en oeuvre actuelle ne crée de la confusion pour l’utilisateur et ne compromette en fait cet objectif », lit-on dans la lettre. « Les modifications ont également pour effet de supprimer la fonctionnalité de géolocalisation essentielle sans affecter les applications Apple, dont certaines concurrencent les produits que nous développons. »

Apple a indiqué qu’elle était disposée à travailler avec les signataires de la lettre pour mettre en œuvre d’autres moyens de localisation.