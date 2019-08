Après la date de lancement du prochain iPhone dévoilé par la bêta 7 d’iOS 13, iHelpBR a trouvé de nouvelles informations sur les prochains modèles d’Apple Watch dans la dernière version bêta de watchOS 6.

Les images dans le firmware semblent indiquer qu’Apple est sur le point de lancer une nouvelle Apple Watch en céramique et une en titane. L’image trouvée est celle que le firmware de l’Apple Watch reproduit au premier démarrage de la smartwatch. On y voit le dessin de l’arrière de la smartwatch avec le nom du modèle et la signature emblématique “Designed by Apple in California”.

Les images font clairement référence aux modèles de cas de 44 mm, mais iHelpBR aurait également trouvé des ressources équivalentes pour le modèle de 40 mm. Cette dernière information est également très importante, car elle confirme que l’Apple Watch Series 5 disposera de ces deux dimensions.

Plus tôt cette année, l’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà annoncé qu’Apple lancerait une nouvelle Apple Watch en céramique, et ces images confirment une nouvelle fois ses prévisions. Ce n’est pas la première fois qu’Apple fabrique une Apple Watch en céramique, mais dans la dernière version, à savoir la Series 4, Apple avait abandonné l’utilisation de ce type de matériau qui reviendrait apparemment avec la nouvelle itération avec même une variante en titane. C’est un matériau jamais utilisé sur la smartwatch d’Apple, mais que nous avons vu récemment avec l’Apple Card.

Rappelons au passage que la version finale de watchOS 6 sera disponible vers la mi-septembre. Ce sera également le cas pour iOS 13, tvOS 13, iPadOS 13 et macOS Catalina.