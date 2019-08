Nous revenons à parler de l’iPhone 11 avec une série de nouvelles rumeurs apparues sur la toile.

Les nouvelles rumeurs proviennent d’un article sur Reddit qui semblerait mentionner une fuite trouvée sur un forum chinois. Nous parlons de l’iPhone 2019 et d’un nouvel iPad 10,2 pouces.

Concernant l’iPhone 11, la triple caméra à l’arrière semblerait confirmée, de même que l’utilisation d’une double couche pour la carte mère. Là encore, l’absence de capteur de reconnaissance d’empreintes digitales sous l’affichage semblerait être confirmée. La partie avant ne doit donc pas changer. En clair, la reconnaissance faciale Face ID sera toujours le seul moyen de s’identifier (pas de Touch ID sous l’écran cette année).

En termes de stockages, ils devraient être identiques aux actuels (64, 256, 512 Go). Apparemment, il ne faut pas s’attendre à un port USB-C. Pas de changement non plus pour le chargeur 5V 1A. Et l’absence de 3D Touch semblerait aussi confirmée, ce qui rendrait l’appareil plus fin. Le moteur Taptic devrait rester le même.

Pour la partie batterie, la variante du XS Max pourrait embarquer une capacité de 3969mAh. L’actuel iPhone XS Max dispose d’une batterie de 3174mAh, ce qui est une belle avancée.

Enfin, nous parlons d’une nouvelle coloration possible appelée “dark green”, à associer aux couleurs classiques (noir, blanc et or). Le dos, toujours en verre, pourrait avoir une finition mate par rapport à la version brillante actuelle.

Tenez compte qu’il s’agit encore que de rumeurs. Mieux vaut attendre la confirmation d’Apple le mois prochain, avant d’en tirer des conclusions hâtives.