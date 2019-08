Apple et Spotify discuteraient de la possibilité d’utiliser Siri pour lire des chansons, des listes de lecture et des albums à partir de l’iPhone.

Grâce aux modifications apportées par Apple à SiriKit avec iOS 13, l’assistant vocal d’Apple est en mesure de reproduire des contenus tiers tels que des chansons, des livres audio, des listes de lecture et des albums. Selon The Information, cette intégration est à la table des négociations entre les deux sociétés.

Le lecteur de musique par défaut reste la propriété exclusive d’Apple, mais il sera possible d’utiliser la commande “Dis Siri” pour jouer une musique sur Spotify. Une discussion qui va dans le sens d’une tentative de dilution, même après les accusations récentes de Spotify, visant Apple pour concurrence déloyale vis-à-vis de services concurrents.

Pour le moment, il n’existe pas d’informations plus précises sur l’état des négociations. Toutefois, compte tenu des récentes diatribes entre les deux sociétés, il est facile pour Apple de manifester une plus grande condescendance, justement pour calmer les gens et rétablir la sérénité dans une situation déchaînée entre les deux sociétés.