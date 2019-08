Une théorie intéressante est apparue sur le net concernant le nom du futur iPhone d’Apple qui pourrait s’appeler « iPhone Pro ».

Le mot « Pro » est toujours présent dans le monde Apple et ses produits. Nous l’avons remarqué avec le Mac et l’iPad. Et si le prochain iPhone 11 ou XI s’appelle iPhone Pro ?

C’est ce qui ressort d’un tweet CoinX, qui fait référence au mot Pro, bien que le modèle de l’iPhone Pro ne soit pas officiellement désigné. N’est-ce pas une hypothèse ? Oui, mais il est également possible qu’Apple décide de changer les noms adoptés jusqu’à présent pour l’iPhone. Néanmoins, il est possible que cette appellation ne soit dédiée qu’au modèle haut de la gamme, à partir de 6,5 pouces.

Pour l’heure, aucune certitude à ce sujet. Il va falloir se montrer patient jusqu’à la keynote iPhone le mois prochain.