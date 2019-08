Comme bien souvent, Apple dépose des brevets sur des technologies qu’elle envisage d’utiliser dans le futur. Cette fois, il s’agit d’un écran écran tactile à ultrasons pour l’iPhone. Son objectif est de le rendre davantage fonctionnel sous la pluie.

Un iPhone sous l’eau ou sous la pluie devient quasiment inutilisable. Et les propriétaires d’iPhone le savent bien, et c’est aussi vrai avec d’autres smartphones concurrents. Apple compte donc y remédier avec un écran tactile à ultrasons.

La technologie brevetée par Apple permet à l’écran de différencier les touchers du doigt aux gouttes de pluie. En effet, la pluie ou l’eau exerce une certaine pression sur l’écran qui l’interprète comme un toucher du doigt et fausse la commande initiale de l’utilisateur. Ainsi, l’idée d’Apple est de faire comprendre à l’écran quand il s’agit d’un doigt et non des gouttes de pluie.

Bien sûr, il faut prendre ce brevet en tant que tel, et non comme une nouveauté qui sortie cette année, ni même l’année prochaine. De plus, Apple va devoir réaliser de nombreux tests avant de le proposer sur l’iPhone ou même sur l’Apple Watch.