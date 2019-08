Tim Cook a accueilli cette semaine l’amiral Karl Schultz, commandant de la Garde côtière américaine, à l’Apple Park. Selon un tweet de Schultz, il était là pour discuter « d’idées, de perspectives [et] d’expériences » avec Tim.

« Nos industries sont différentes, mais notre objectif est similaire : faire le meilleur pour notre personnel, fournir le plus haut niveau de service possible [et] avoir un impact positif sur le monde », a écrit Schultz. « Honoré de rencontrer [le chef de la direction d’Apple, Tim Cook] pour partager des idées, des perspectives et des expériences. Merci Monsieur ! »

On ne connait pas exactement les sujets abordés lors de cette rencontre. Cependant, les deux hommes ont été photographiés ensemble à l’Apple Park, donnant sur la cour au centre du bâtiment circulaire principal.

Apple a déjà travaillé avec la garde côtière. En 2017, plus de 20 hélicoptères de la Garde côtière ont été équipés d’iPad dans le cadre des efforts de recherche et de sauvetage après l’ouragan Harvey. « Nous sommes… fiers que la Garde côtière américaine utilise les produits Apple dans ces efforts », a écrit Tim Cook aux employés d’Apple dans un courriel à l’époque.

À plusieurs reprises, les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch ont également pu utiliser leurs appareils pour contacter la Garde côtière après avoir rencontré des problèmes.

Apple accueille fréquemment des visiteurs à l’Apple Park à diverses fins. Outre les visites techniques auxquelles vous vous attendiez, le siège a été visité par des dignitaires. Rappelons que l’Apple Park est l’un des bâtiments les plus coûteux du monde.