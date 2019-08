Apple a publié une nouvelle version de son adaptateur multiport AV numérique USB‑C, proposé au prix de 79 €. Celui-ci comprend un port USB-C, un port HDMI et un port USB-A.

La nouvelle version de l’adaptateur multiport AV numérique USB‑C porte le numéro de modèle A2119, tandis que la version précédente était le modèle A1621. Le nouvel adaptateur ajoute le support pour HDMI 2.0, une mise à jour du HDMI 1.4b. Cela signifie que vous pouvez désormais obtenir de la vidéo 4K (3840 x 2160 pixels) à 60Hz à partir des Mac et iPad suivants :

iPad Pro 11 ″ et iPad Pro 12.9 “(troisième génération)

MacBook Pro (15 ″, 2017 et ultérieur)

iMac (Retina 5K, 27 ″, 2017 et ultérieur)

iMac (Retina 4K, 21.5 ″, 2017 et ultérieur)

iMac Pro (2018)

Pour tirer parti de la vidéo 4K à 60Hz, le Mac doit exécuter macOS Mojave 10.14.6 ou version ultérieure, tandis que l’iPad Pro doit exécuter iOS 12.4 ou une version ultérieure. La version précédente du dongle ne supportait que la 4K à 30Hz et le 1080p à 60Hz.

D’autres améliorations incluent la prise en charge de la vidéo HDR10 et Dolby Vision, à condition que vous transmettiez vers un appareil de lecture et un écran, un téléviseur ou un projecteur compatible. Les fonctionnalités du port USB-C et du port USB-A restent les mêmes.