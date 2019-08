L’année dernière, Apple a lancé une plate-forme “Apple Music for Artists” proposant des données analytiques, des jalons et plus encore. Cependant, ce tableau de bord n’était disponible que sur le Web et pour un petit groupe d’artistes. Tout cela change aujourd’hui, avec le lancement par Apple de la nouvelle application Apple Music for Artists.

Comme l’a détaillé TechCrunch, l’app est enfin sorti de la version bêta, permettant ainsi à tous les artistes de voir le nombre de fois où des chansons ont été jouées, le type d’auditeurs qu’ils touchent et plus encore. Il existe également une section “approfondie” qui fournit des données sur les performances, les tendances et plus.

Les valeurs de respect de la vie privée d’Apple restent fortes, même avec cette plate-forme. Bien que nous puissions voir des données telles que la popularité parmi certains groupes d’âge et certaines villes, nous ne pourrons pas croiser différents jeux de données. Par exemple, vous ne pourrez pas suivre le nombre d’utilisateurs qui écoutent une chanson dans un certain groupe d’âge et dans une ville spécifique.

Apple Music for Artists offre d’autres fonctionnalités, telles que l’achat de chansons, notamment dans les listes de lecture éditées par Apple. Les données sont disponibles depuis le lancement d’Apple Music en 2015 jusqu’aux dernières 24 heures. De plus, la plate-forme intègre désormais les données Shazam. Cela permet aux artistes de voir des choses comme leurs principales villes et pays grâce à Shazam, qui aide les labels de musique et les artistes à localiser une chanson ou un artiste spécifique.

Apple souligne que Apple Music for Artists est particulièrement utile pour les musiciens indépendants, qui autrement n’auraient pas accès à ce type de données. Vous pouvez trouver plus d’informations ici.