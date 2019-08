Selon les dernières informations, Apple aurait mis la main sur la startup Fashwell, une société qui a conçu un moteur capable de reconnaître les produits dans les images afin de permettre leur achat à partir d’une photo.

Matthias Dantone, PDG de Fashwell, Lukas Bossard, CSO, et Michael Emmersberger, CTO, ont tous désigné Apple comme employeur depuis janvier 2019, suggérant que l’acquisition était finalisée à la fin 2018.

Le profil LinkedIn de Dantone indique qu’il travaille actuellement au sein de l’équipe d’apprentissage automatique d’Apple, tandis que Bossard et Emmersberger sont répertoriés en tant que responsables de l’apprentissage automatique chez Apple. D’autres anciens employés de Fashwell citent désormais Apple parmi leurs employeurs dans leur profil LinkedIn, et bon nombre d’entre eux font partie de la propre équipe pédagogique d’Apple. Le site Web de Fashwell est toujours opérationnel, mais n’a pas été mis à jour depuis la fin de 2018.

Sur la base des informations partagées sur le site Web de la société, Fashwell a développé un outil de recherche visuel permettant aux acheteurs de rechercher des produits à l’aide d’une image.

L’API Fashwell prend également en charge le codage d’image pour permettre de capturer n’importe quelle image à l’aide de sa technologie de recherche virtuelle, ce qui permet aux entreprises de marquer automatiquement les images avec “rapidité, précision et grande échelle”. Une API de marquage de produit peut être utilisée pour marquer des images avec différents attributs, tels que la catégorie et le design.

Apple pourrait peut-être adopter la technologie de Fashwell pour son site Web Apple Store et son application Apple Store à l’avenir, améliorant ainsi l’expérience d’achat. Au cours des dernières années, Apple a acquis plusieurs sociétés dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, notamment Silk Labs, Laserlike, Perceptio, et d’autres.