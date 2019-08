Hier, Samsung a présenté en grandes pompes ses nouveaux Galaxy Note 10 et Note 10+, respectivement dotés d’un écran de 6,3 et 6,8 pouces.

Le Note 10 dispose d’un écran AMOLED Full HD+ de 2280 x 1080 pixels, tandis que le Note 10+ a droit à AMOLED QHD+ de 3040 x 1440 pixels. Les deux écrans débordent sur les côtés, comme c’est si bien le faire Samsung.

Parmi les autres caractéristiques, les deux appareils permettent d’utiliser la fonction DeX sur un Mac, qui permet de les transformer en ordinateur. Pour cela, il suffit de les brancher en USB sur votre machine. Vous pourrez même profiter de la fonction glisser-déposer pour le transfert de fichiers en un clin d’œil.

Samsung a également revu le design de son S Pen et a lui a même attribué de nouvelles fonctionnalités. Il est possible d’utiliser des gestes avec le S Pen en main pour zoomer ou changer de mode dans la partie photo/vidéo. Pour la prise de notes, le S Pen dispose de fonctions de conversion de texte (OCR).

En parlant de photo/vidéo, il faut souligner que le Note 10 dispose de 3 modules photo, contre 4 pour le Note 10+. Ce quatrième module photo est destiné à améliorer le rendu de la profondeur et les fonctions liées à la modélisation 3D. En effet, les deux appareils permettent de scanner des sujets en 3D, mais le Note 10+ devrait faire mieux que son petit frère grâce à sa caméra supplémentaire. Notons aussi que Samsung a ajouté des effets photo dont le flou en arrière-plan.

En termes de caractéristiques, le Note 10 a droit à un SoC Exynos 9825 gravé à 7nm de 8 coeurs, à 8Go de RAM, et à un espace de stockage de 256Go. Le Note 10+ dispose du même SoC mais avec 12Go de RAM, et est disponible en 256Go et 512Go. En revanche, Samsung ne permet d’ajouter une microSD pour étendre le stockage. Le premier embarque une batterie de 3500mAh et 4300mAh pour le Note 10+. Pour la charge, Samsung permet d’utiliser un chargeur 45W ou profiter du sans-fil.

Pour en savoir plus sur les deux appareils, rendez-vous sur le site officiel de Samsung.

Le Galaxy Note 10 est proposé à 959€ et à partir de 1109€ pour le Note 10+. Vous les trouverez en pré-commande chez les revendeurs ci-dessous, la sortie officielle est prévue pour le 2 août, date à laquelle vous serez donc livré :