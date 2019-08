Apple Music a annoncé aujourd’hui une nouvelle initiative appelée “Digital Masters”, qui vise à combiner toutes ses chansons “Mastered for iTunes” dans un seul catalogue en streaming.

Apple introduit lentement dans Apple Music des chansons Mastered for iTunes depuis un certain temps. La société a déclaré que 75% des 100 meilleures chansons aux États-Unis sont des Apple Digital Masters et que 71% des 100 meilleures chansons mondiales font déjà partie du nouveau programme.

Apple a lancé le programme Mastered for iTunes en 2012, permettant aux ingénieurs d’optimiser la musique pour le format de téléchargement numérique en les encodant en haute résolution. Cela a placé les chansons iTunes le plus près possible des enregistrements originaux et a été spécialement conçu comme “Mastered for iTunes”.

Apple n’indique pas si une chanson est dans son programme Digital Masters ou non. Cependant, pour les personnes soucieuses de la qualité audio, cela signifie que la société a officiellement reconnu son plan visant à ajouter davantage de pistes audio de haute qualité à Apple Music.