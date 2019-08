Des courses automobiles effrénées vous attendent avec Top Speed 2: Racing Legends, un jeu qui vient de débarquer sur l’App Store.

Que vous soyez à la plage, à la montagne ou assis confortablement sur votre canapé, chacun de vous peut participer aux courses automobiles rythmées. Le téléchargement est gratuit et nécessite 1,5 Go. Vous devez avoir installé au moins iOS 9.0 ou une version ultérieure et il a été classé comme idéal à partir de 9 ans.

Le nouveau jeu intitulé Top Speed 2: Racing Legends est disponible en ligne et vous permet de participer à de passionnantes courses automobiles multijoueurs. C’est un jeu conçu par les créateurs de Motor Rider GO, Top Speed ​​et Racing Xtreme. Parmi les principales caractéristiques, outre le nouveau mode multijoueur que nous avons déjà mentionné, l’application contient plus de 70 voitures parmi les plus rapides du monde, vous pouvez tester des milliers de personnalisations et de configurations, choisir le mode d’histoire de votre choix, notamment “Historique” ou ” Elite “, vous pouvez explorer 3 cartes différentes telles que l’aéroport, l’autoroute et le port, des événements spéciaux à découvrir, des classements à gravir et bien plus encore. Tout cela est évidemment réalisé avec d’excellents graphismes 3D et HD.

Les mises à niveau Top Speed ​​2 vous permettent d’améliorer 7 pièces différentes de chaque voiture. De toute évidence, ces mises à niveau affecteront les performances de votre voiture. Vous pouvez augmenter la puissance du moteur, améliorer la carrosserie, l’échappement, la boîte de vitesses, le turbo, la nitro ou même régler la pression des pneus. Personnalisez la voiture et devenez le pilote le plus chevronné !

