Ce soir, Apple a sorti la bêta 6 d’iOS 13, le nouveau système d’exploitation pour iPhone attendu le mois prochain. Regardons de plus près ce qu’apporte cette nouvelle mouture.

Parmi les premières découvertes, on remarque qu’iOS 13 permet d’ajouter le raccourci du mode sombre directement dans le Centre de contrôle.

Les applications App Store et Photos ont droit à une nouvelle page de démarrage où Apple énumère les nouveautés.

On note également que une interface nettement plus fluide. Même le lancement des applications nous semblent plus rapides et franches.

Au niveau du volume, iOS 13 marque le retour des 16 réglages contre 34 avec la bêta 5.

Apple a également revu la taille du logo 4G désormais plus petit, sa taille normale en réalité.

Lors du partage via AirDrop, une nouvelle fenêtre s’ouvre donnant accès aux appareils disponibles pour le partage.

Si d’autres nouveautés font surface, nous mettrons à jour cet article. N’hésitez pas à partager vos découverts dans les commentaires.