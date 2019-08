Les AirPods sont depuis leur lancement un vrai succès, et les ventes ne cessent d’augmenter au fil des mois. En 2019, Apple pourrait même atteindre un nouveau record en écoulant 50 millions de paires d’ici la fin de l’année.

Cela représente une hausse de 35 millions en 2018. Rappelons que les écouteurs n’ont vu le jour que 2016. L’analyste Dan Ives de Wedbush a annoncé que 50 millions d’AirPods seraient vendus en 2019. C’est 25% plus élevé que l’estimation de Neil Cybart, analyste chez Above Avalon, plus tôt cette année.

Ces chiffres ne peuvent pas être confirmés par Apple puisque la société ne révèle pas le nombre d’accessoires vendus. Les AirPods sont inclus dans la catégorie Autres, avec les produits Beats, l’Apple TV… Néanmoins, Tim Cook a récemment déclaré : « Nous continuons de voir une demande phénoménale d’AirPods. »

Dans la catégorie Autres, on retrouve également l’Apple Watch et le HomePod. Ce division a généré 5,5 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année, soit une augmentation de 48% sur un an.

La tendance pourrait encore être à l’avantage d’Apple dans la mesure où les AirPods 3 devraient être lancés avant la fin de l’année.