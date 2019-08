Apple vient de perdre 53 milliards de dollars (AAPL) suite à l’annonce de la prochaine taxe de 10% de Trump sur les produits importés de Chine.

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine affecte en premier lieu les géants de la technologie (FAANG : Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google). Ces derniers ont perdu 150 milliards de dollars sur leurs évaluations boursières. Mais c’est Apple qui a été le plus touché. Son action AAPL a plongé de 5% en une journée, soit 53 milliards de dollars.

Le déclencheur a été la dévaluation de la devise chinoise par la Chine, la faisant chuter à moins de 7 yuans pour un dollar, son plus bas niveau depuis plus de 10 ans.

Dans la mesure où cette dévaluation monétaire va réduire l’efficacité des droits de douane de Trump, il n’est pas exclu qu’il se venge en augmentant la taxe sur les importations en provenance de Chine.

Dans cette guerre commerciale, si elle ne se calme pas, il y aura plus de perdants que de gagnants, d’un point de vue économique. Les deux pays devraient plutôt trouver un terrain d’entente rapidement. Dans le cas contraire, la spirale descendante risque de nuire gravement aux économies des deux pays.