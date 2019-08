Apple a révélé de nouveaux détails sur l’Apple Card qui sera disponible fin août aux États-Unis. Parmi les différentes choses, il existe des restrictions pour les périphériques Jailbreak.

Le contrat relatif à l’activation de la carte Apple a été publié sur le site Web de Goldman Sachs. Il doit être accepté par tous les clients. L’un des aspects les plus curieux et inhabituels d’une carte de crédit est le fait que nous parlons de Jailbreak. De plus, il est interdit de faire des achats pour des crypto-monnaies. Il en va de même pour les jetons de casinos et les billets de loterie.

Ces interdictions ne sont pas inhabituelles pour les cartes de crédit. Ces achats sont considérés comme des équivalents en espèces dans divers États américains.

Jailbreak interdit !

Concernant le jailbreak, Apple exige que la carte soit approuvée via l’application Wallet sur iOS et, dans le contrat, il est spécifié que l’appareil doit être “approprié”. Le jailbreak peut poser des problèmes de sécurité. De fait, l’Apple Card ne peut donc pas être activée sur ces appareils. De plus, même après l’activation de la carte Apple sur un iPhone, si le jailbreak est effectué à l’avenir, l’utilisateur ne pourra plus la gérer à partir de l’appareil :

« Si vous apportez des modifications non autorisées à votre appareil, par exemple en désactivant les contrôles matériels ou logiciels (par exemple, via le processus appelé “jailbreaking“), il se peut que l’appareil approprié ne soit plus autorisé à accéder à votre compte ou à le gérer. Vous reconnaissez que l’utilisation d’un appareil modifié en connexion avec votre compte est expressément interdite, constitue une violation du présent Contrat et peut entraîner le refus ou la limitation de l’accès au compte ou la fermeture du compte et l’activation de tout autre recours disponible en vertu de cet accord. »

Le contrat d’utilisation de la carte Apple interdit donc expressément le jailbreak. Apple effectuera des contrôles spécifiques pour limiter ou bloquer l’utilisation du compte Apple Card sur ces appareils. C’est la première fois qu’une telle limitation est liée à une carte de crédit.