Avec le lancement du premier iPhone, Apple s’est placée à un très haut niveau en ce qui concerne le design de ses smartphones, à tel point que pratiquement tous les fabricants ont ensuite copié en partie Cupertino. Malheureusement, avec le temps, Apple a souvent perdu des points et des entreprises comme Samsung ont souvent fait mieux en termes de design.

Malgré cela, Apple reste toujours une icône du style et du design, et nous en avons eu la preuve avec le lancement de l’iPhone X. Elle a littéralement lancé la mode de l’encoche et du module photo forme de « feux tricolores ». Cependant, l’un des écueils qui a le plus suscité l’impatience des utilisateurs est le choix de la société d’adopter le même design pour ses smartphones depuis plusieurs années, comme cela se produit actuellement avec les iPhone X et XS.

De plus, nous aurons droit en septembre, pour la troisième année consécutive, à quasiment au même design avec l’iPhone. Seul l’arrière subira quelques modifications que les utilisateurs ne semblent pas apprécier jusqu’à présent. Beaucoup s’attendaient à une révolution dans la conception du prochain iPhone, révolution qui a été reportée à 2020 avec l’iPhone 12. Pourtant, certains espèrent encore qu’Apple pourra nous surprendre, comme dans le cas de ce designer qui a imaginé le concept du prochain iPhone 11, d’une manière totalement différente de ce qu’il sera en réalité.

Le concept s’appelle “iPhone 11 Edge” et envisage l’adoption d’un écran OLED incurvé, de manière à occuper pratiquement tout le cadre. Aussi imaginatif soit-il, en réalité, il ne l’est pas tout à fait, étant donné que les fabricants d’écrans disposent déjà d’écrans OLED flexibles pouvant être pliés de différentes manières et de plus en plus flexibles dans le temps. En outre, il existe déjà des smartphones sans haut-parleur visible, car intégré dans l’écran, sans boutons latéraux physiques, ainsi que des capteurs et une caméra frontale cachés à l’intérieur de l’écran, bien que dans ce dernier cas la technologie ne soit pas encore mûre.

Malgré son joli design et ce bel écran débordant, cet iPhone 11 n’est pas prêt de voir le jour, au moins avant plusieurs année. Cela n’empêche pas d’apprécier le travail des designers Hasan Kaymak et Ran Avni :