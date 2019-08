La FTC a ouvert une enquête antitrust sur Apple et Amazon à la suite de l’accord prévoyant la vente directe de produits Apple via des pages spéciales de la boutique en ligne.

Grâce à cet accord, Apple a commencé à vendre des produits directement sur Amazon, limitant ou empêchant toute vente à des magasins tiers non autorisés. C’est précisément pour cette raison que la FTC a ouvert une enquête pour comportement anticoncurrentiel.

De nombreux petits et moyens détaillants ont été court-circuiés suite à l’accord entre Apple et Amazon. Celui-ci prévoit l’interdiction de ventes de produits à la pomme par des tiers non autorisés. Et les revendeurs agréés ne sont que ceux capables de gérer des millions de dollars en ventes de produits Apple.

Certains experts antitrust prétendent depuis longtemps que l’accord conclu entre Cupertino et Amazon est illégal. Pour ces raisons, la FTC a ouvert une enquête et entend déjà plusieurs détaillants tiers qui ont subi des dommages après l’interdiction par Amazon de l’accord Apple.

Pour beaucoup, il s’agit essentiellement d’un accord de fixation de prix entre le détaillant dominant et la marque, car les détaillants tiers ne peuvent pas vendre ces mêmes produits à des prix encore plus bas.

Il est vrai que les revendeurs agréés, en accord avec la firme californienne, peuvent vendre les produits officiels de la société à des prix inférieurs à ceux officiels dans le cadre du programme Amazon Renewed. Seulement, l’accès à ce cercle est limité aux détaillants facturant plus de 10 millions de dollars par an en produits Apple.