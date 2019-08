Selon les sources de Digitimes, Apple aurait pour projet de lancer un nouveau MacBook / Pro 5G dès la seconde moitié de 2020.

Plutôt que des antennes métalliques, Apple pourrait opter pour des antennes radio en céramique. Celles-ci offriraient deux fois plus d’efficacité de transmission et de réception du signal 5G. En revanche, ce matériau coûte bien plus cher, jusqu’à six fois plus qu’une antenne métallique.

En clair, si une telle machine venait à voir le jour, le coût final pourrait bien être plus élevé qu’un MacBook actuel.

L’idée d’un MacBook / Pro 5G n’est pas mauvaise en soi, reste à savoir si Apple a bien l’intention de lancer l’année prochaine.