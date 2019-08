Apple a breveté un nouveau type de casque capable de détecter l’oreille dans laquelle se trouve l’appareil, de manière à personnaliser l’expérience d’écoute.

Ces petits écouteurs intègrent un système permettant de détecter si l’utilisateur les porte correctement ou non, par exemple avec l’écouteur gauche sur l’oreille correspondante. Dans le document, Apple note que les écouteurs sont utilisés depuis des décennies, mais que leur design est resté pratiquement le même : « C’est pourquoi certains écouteurs overhead sont difficiles à transporter sans l’utilisation d’un boîtier volumineux et sont également difficiles à porter. De plus, les utilisateurs doivent vérifier manuellement que les écouteurs ont été correctement positionnés sur les oreilles correspondantes. »

Dans le brevet, Apple explique que ses écouteurs over-the-ear seront plus petits et plus confortables à porter, avec une modification substantielle de la conception du serre-tête qui relie les deux casques et l’utilisation d’un mécanisme à ressort. Cela vous permettra d’insérer la bande à l’intérieur des écouteurs, sans aucune sorte d’obstruction.

En outre, les écouteurs Apple intégreraient un capteur permettant non seulement de déterminer si les écouteurs ont été portés (afin de les mettre immédiatement en veille lorsqu’ils ne sont pas utilisés), mais également de détecter leur port. De cette manière, l’utilisateur n’aura pas à s’inquiéter de les positionner correctement, car le système finira par inverser le flux et diriger correctement l’audio vers l’écouteur gauche et l’écouteur droit, quelle que soit la façon dont les écouteurs ont été précédemment positionnés.

Ce n’est pas la première fois que nous parlons d’écouteurs intra-auriculaires Apple et ce brevet nous donne une idée de ce qu’ils pourraient être.