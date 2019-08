Selon les récentes données publiées par Gartner, le secteur des smartphones poursuivra son déclin également en 2019.

Gartner s’attend à une chute de 2,5% de l’ensemble du secteur des smartphones, soit environ 1,5 milliard d’unités, d’ici fin 2019. Les pires situations se produisent au Japon, en Europe et en Amérique du Nord, avec des baisses respectives de 6,5 et 5. 3 et 4,4%.

Ces données confirment une tendance qui dure depuis plusieurs trimestres. Même la Chine subira un déclin d’une année sur l’autre comme jamais auparavant.

Cette “crise” concerne principalement les smartphones haut de gamme, mais elle ne sauve même pas les appareils les moins chers. La tendance est toutefois de préférer les téléphones d’un coût inférieur à 1 000 dollars.

La note positive pour les fabricants est que tout cela pourrait se terminer au second semestre 2020 grâce à la 5G. Les premiers téléphones avec des connexions 5G arrivent déjà, mais le boom aura lieu en 2020 et convaincra de nombreux utilisateurs de changer d’appareil.

Bien sûr, il y aura également les nouveaux iPhone qu’Apple lancera en septembre de l’année prochaine.