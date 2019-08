Apple aurait transféré l’un de ses responsables logiciels au sein de la division qui développe le casque AR, dans le but de « mettre de l’ordre » dans l’équipe.

La nouvelle, rapportée par The Information, indique que Kim Vorrath a maintenant rejoint l’équipe AR et VR dirigée par Mike Rockwell. Pendant 15 ans, Vorrath a été responsable de la gestion des programmes pour l’équipe de développement logiciel d’Apple, tandis que Rockwell est aujourd’hui chargé de superviser une douzaine d’employés travaillant sur des logiciels et du matériel dédiés à l’AR et à la réalité virtuelle.

Au cours de ses années à la tête de l’équipe des logiciels, Vorrath a toujours été capable de respecter les délais imposés aux employés. De plus, il est très attentif à vérifier chaque détail pour trouver et corriger les bugs. Apple souhaite que Vorrath apporte une partie de la même expertise à l’équipe AR qui travaille au développement de logiciels et de matériels dédiés.

Cette nouvelle va à l’encontre de ce que DigiTimes a signalé il y a quelques jours, à savoir qu’Apple aurait complètement démantelé l’équipe qui s’occupe du casque AR en affectant des employés à d’autres produits.

Au cours des dernières années, Apple a publié plusieurs brevets dédiés au casque AR et de nombreuses rumeurs ont confirmé le développement de cet appareil. Selon The information, il est peu probable que le premier casque AR d’Apple soit lancé en 2020, mais les espoirs sont bons pour l’année suivante. Le produit est alimenté par le système d’exploitation rOS basé sur iOS.

Le type de projet qui sortira de l’Apple Park n’est pas clair, mais la société semble vouloir poursuivre cette idée.