Le PDG d’Intel, Bob Swan, commente pour la première fois en public la récente acquisition du département des modems mobiles par Apple pour un milliard de dollars.

Bob Swan a expliqué les raisons qui ont poussé la société à vendre tout le département de modem mobile, qui comprend notamment plus de 17 000 brevets et 2 200 employés spécialisés.

La raison principale en est que le seul client de la branche modem de smartphones d’Intel était Apple et qu’il n’était plus logique de continuer sur cette voie, compte tenu en particulier des nombreux investissements requis pour développer les premiers modems 5G : « Le caractère exclusif de notre relation avec Apple avait rendu cette activité non rentable ».

Swan explique également que le développement des modems 5G favorisera la croissance du secteur et qu’Intel a de toute façon réservé l’accès aux technologies à l’avenir s’il lui faut des modems 5G pour des périphériques autres que les smartphones, tels que les ordinateurs personnels ou les voitures.

Apple et Intel ont essayé de travailler ensemble pour développer les premiers modems mobiles 5G, mais la société de Bob Swan a finalement jeté l’éponge et a accepté la proposition d’Apple. À présent, la société Cupertino créera sa puce de modem pour une utilisation sur les futurs iPhones à la maison, probablement à partir de 2022. Pendant ce temps, Qualcomm fournira des modems 5G à Apple.

Bien qu’il quitte le secteur des puces pour smartphones, Intel investit massivement dans les réseaux de téléphonie mobile pour capitaliser sur les efforts dits de “cloudisation”. Par exemple, le mois dernier, Intel a signé un accord avec la société japonaise Rakuten pour la création du “premier réseau mobile natif de bout en bout au monde”.

Swan lui-même a confirmé que l’activité d’Intel se déplace “du cloud ou des centres de données vers les réseaux”.