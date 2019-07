Vizio a annoncé l’arrivée de la prise en charge des plates-formes AirPlay 2 et HomeKit d’Apple. Le support viendra via une mise à jour de la plate-forme SmartCast 3.0, qui permettra aux utilisateurs de lire des vidéos, de la musique et des photos directement à partir d’un iPhone, iPad et Mac.

Les propriétaires d’appareils Apple pourront diffuser des films avec 4K et Dolby Vision et écouter de la musique ou lire des photos, des pages Web, des présentations et d’autres contenus sur leur SmartTV Vizio. Grâce à AirPlay 2, il sera également possible de diffuser simultanément sur des enceintes compatibles AirPlay 2. Cela vous permettra d’utiliser un HomePod, par exemple, comme l’enceinte du téléviseur ou d’écouter du contenu dans une autre pièce.

De plus, la prise en charge de HomeKit vous permettra d’utiliser un iPhone ou un iPad comme télécommande de votre TV ou de lire des films, des programmes télévisés et de la musique à l’aide de Siri.

Vizio a annoncé que la mise à jour venait juste de commencer, de sorte que la mise à jour risque de prendre un certain temps avant d’être livrée sur tous les modèles concernés.