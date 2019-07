Les nouvelles vidéos de la campagne “Shot on iPhone” sont parmi les plus belles jamais réalisées pour ces publicités. Elles suivent les tournées de 16 groupes et chanteurs du monde entier.

Toutes les vidéos ont été réalisées par des utilisateurs d’iPhone XS à l’aide de matériel et de logiciels supplémentaires et sont identifiées par les mots “On Tour”. Apple a déjà sorti les trois premières vidéos montrant une partie des concerts et des coulisses de Florence et des tournées de The Machine, de la chanteuse FKA et du saxophoniste de jazz Kamasi Washington.

Les autres artistes de la campagne sont Chai, Kacey Musgraves, Kamasi Washington, Idles, Lizzo, Travis Scott, Tierra Whack, Leon Bridges, Skrillex, Sebastian Yatra, Jay de la Cueva, Gaye Su Akyol, Little Big, et Tyler de the Creator.

Dans certaines villes, des affiches contenant des photos prises par les utilisateurs lors de ces concerts ont également été affichées, toujours via l’iPhone XS.