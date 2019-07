Pendant quelques jours seulement, vous pouvez acheter le magnifique casque Beats Solo3 Wireless sur Amazon à 199 € et bénéficier d’une réduction de plus de 100 €.

Ce casque Beats Solo3 Wireless s’améliore par rapport à la version précédente, tant en termes de connexion sans fil et d’autonomie que d’audio, grâce à la puce W1 : basses puissantes, volume élevé, son clair dans toutes les situations. La batterie assure environ 40 heures de lecture avec une seule charge, avec la possibilité de la contrôler via un widget directement à partir du périphérique iOS connecté (ou via des LED intégrées).

L’offre est valable pour plusieurs coloris. La version blanche coûte 199 €, contre 299 € ou en bleu à 157 €.