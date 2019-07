Le 7 août, Samsung va dévoiler officiellement son tout nouveau Galaxy Note 10, et pourtant il pourrait ne pas être aussi performant que l’iPhone XS.

C’est plutôt une mauvaise nouvelle sachant qu’Apple va bientôt sortir de nouveaux iPhone encore plus rapide. En effet, un score Geekbench est apparu sur le site Web de Primate Labs pour un appareil nommé « Samsung SM-N976N ». Celui-ci a atteint le score de 10431 au test multi-core. C’est bien en dessous du score 11261 multi-core de l’iPhone XS, et de 11216 pour le XS Max.

Avec la puce A13 d’Apple, les scores seront encore plus élevés, ce qui n’est pas bon pour Samsung. Même les Galaxy S10 et S10+ ont respectivement obtenu les scores 10548 et 10591. Les versions précédentes du Galaxy Note ont même été plus rapides que les modèles de la série S introduits la même année. Il y a donc de quoi être sceptique quant aux futures performances du Galaxy Note 10.

Reste à voir si la version du système d’exploitation gagner en optimisation pour améliorer les scores actuels.