Si les experts mettent en garde contre les dangers des batteries lithium-ion endommagées, certaines personnes n’en tiennent pas toujours compte. Pour preuve, une personne qui démontait un iPhone parce que la batterie était gonflée a été filmé au moment où elle a explosé dans ses mains.

Un utilisateur de Reddit a posté la vidéo et a également expliqué que :

« La batterie avait été remplacée par un collègue qui possédait le téléphone à l’origine et il pense que c’était un équipement défectueux. La batterie gonflait lorsque je l’ai chargée et il l’a démontée pour voir ce qui se passait. »

De toute évidence, dès lors qu’une batterie gonfle lithium-ion, l’idée de la remplacer soi-même n’est la meilleure. Mieux vaut laisser faire les experts qui sont équipés pour afin d’éviter le pire scénario.

Le gonflement est un problème qui affecte depuis longtemps ce type de pile. Elles se dilatent au fur et à mesure que les gaz s’accumulent à l’intérieur à cause de l’oxydation de l’électrolyte de la batterie (le produit chimique qui permet à l’électricité de circuler entre la cathode et l’anode). La cause principale est que la batterie est en surcharge.

Notez qu’une batterie qui brûle peut atteindre plus de 1000 degrés Fahrenheit, suffisamment pour causer de graves brûlures. Pourtant les iPhone sont conçus pour ne pas surcharger la batterie et brûlent très rarement spontanément. C’est pourquoi la personne qui tente de réparer l’iPhone dans la vidéo pense que la batterie était défectueuse.