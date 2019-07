Ce soir, Apple a sorti la bêta 5 d’iOS 13, le nouveau système d’exploitation pour iPhone dévoilé à la WWDC 2019. Regardons de plus près ce qu’apporte cette nouvelle mouture.

Parmi les premières découvertes, on remarque qu’iOS 13 propose maintenant l’action de partage en fonction de l’élément partagé. Dans le cas d’un lien, on vous propose de le copier, de l’ouvrir avec Safari ou un autre navigateur s’il est installé dans l’appareil.

Musique : nouvel affichage d’une chanson avec 3D Touch. De plus, l’option pour les paroles est grisée en cas d’indisponibilité.

Safari : le « Nouvel onglet » est à nouveau disponible

Sur iPad, on note l’arrivée d’une option qui permet de choisir le nombre de rangées et d’icônes sur le springboard. Dans l’app Réglages > Luminosité et affichage, vous avez le choix entre 4 rangées avec 5 apps ou 5 rangées avec 6 apps.

Toujours sur la tablette, l’application Maison a droit à 6 nouveaux fonds d’écran.

Il y a d’autres petits changements sans grande importance. Dès que d’autres nouveautés plus concrètes seront découvertes, nous mettrons à jour cet article.